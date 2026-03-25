العراق يمدد إغلاق أجوائه بسبب مخاطر الحرب

بغداد-سانا

أعلنت سلطات الطيران المدني العراقي اليوم الأربعاء، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة، بسبب الحرب الوضع الأمني الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وذكرت سلطات الطيران في بيان نقله موقع قناة “السومرية نيوز” أنه “تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم السبت، وذلك كإجراء احترازي مؤقت”.

وأضاف البيان: إن “القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات”، مبيناً أنه “سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً”.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي الأحد الماضي، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة ثلاثة أيام انتهت اليوم الأربعاء، استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية.

واتخذت العديد من دول المنطقة مؤخراً قرارات بإغلاق مجالها الجوي أو أجزاء منه بشكل مؤقت، لضمان سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.