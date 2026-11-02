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فوز إيليانا يوتوفا بانتخابات الرئاسة في بلغاريا

QDEDPC3TIFMXDKYYNQPQJXFM4M فوز إيليانا يوتوفا بانتخابات الرئاسة في بلغاريا
إيليانا يوتوفا رئيسة بلغاريا تتحدث خلال لقاء صحفي-صوفيا-رويترز

صوفيا-سانا
 
أظهرت نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا اليوم الإثنين فوز المرشحة إيليانا ​يوتوفا، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى المنصب.
 
وذكرت وكالة رويترز أن يوتوفا البالغة من العمر 61 عاماً حصلت على 57.6 % من ​الأصوات في جولة الإعادة التي جرت أمس، بينما حصل منافسها رئيس الوزراء المؤقت ⁠السابق آندريه غيوروف على 39.5 %.
 
وكانت النتائج الأولية للانتخابات أظهرت تقدم الرئيسة المؤقتة إيليانا ‏يوتوفا، بفارق كبير على منافسها غيوروف.‏
 
وجرت الجولة الثانية من الانتخابات وسط مخاوف أمنية متزايدة على خلفية تداعيات ‏الحرب في أوكرانيا، ولا سيما بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً ‏تجارية في البحر الأسود.‏
 
ومن المقرر أن تتولى يوتوفا مهام منصبها رسمياً في 22 كانون الثاني المقبل لمدة خمس سنوات.

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