صوفيا-سانا
أظهرت نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا اليوم الإثنين فوز المرشحة إيليانا يوتوفا، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى المنصب.
وذكرت وكالة رويترز أن يوتوفا البالغة من العمر 61 عاماً حصلت على 57.6 % من الأصوات في جولة الإعادة التي جرت أمس، بينما حصل منافسها رئيس الوزراء المؤقت السابق آندريه غيوروف على 39.5 %.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات أظهرت تقدم الرئيسة المؤقتة إيليانا يوتوفا، بفارق كبير على منافسها غيوروف.
وجرت الجولة الثانية من الانتخابات وسط مخاوف أمنية متزايدة على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، ولا سيما بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً تجارية في البحر الأسود.
ومن المقرر أن تتولى يوتوفا مهام منصبها رسمياً في 22 كانون الثاني المقبل لمدة خمس سنوات.
فوز إيليانا يوتوفا بانتخابات الرئاسة في بلغاريا
صوفيا-سانا