فوز إيليانا يوتوفا بانتخابات الرئاسة في بلغاريا

صوفيا-سانا



أظهرت نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا اليوم الإثنين فوز المرشحة إيليانا ​يوتوفا، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى المنصب.



وذكرت وكالة رويترز أن يوتوفا البالغة من العمر 61 عاماً حصلت على 57.6 % من ​الأصوات في جولة الإعادة التي جرت أمس، بينما حصل منافسها رئيس الوزراء المؤقت ⁠السابق آندريه غيوروف على 39.5 %.



وكانت النتائج الأولية للانتخابات أظهرت تقدم الرئيسة المؤقتة إيليانا ‏يوتوفا، بفارق كبير على منافسها غيوروف.‏



وجرت الجولة الثانية من الانتخابات وسط مخاوف أمنية متزايدة على خلفية تداعيات ‏الحرب في أوكرانيا، ولا سيما بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً ‏تجارية في البحر الأسود.‏



ومن المقرر أن تتولى يوتوفا مهام منصبها رسمياً في 22 كانون الثاني المقبل لمدة خمس سنوات.