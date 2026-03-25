المجموعة الخليجية في جنيف ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان إدانة الاعتداءات الإيرانية

جنيف-سانا

أعرب مندوب الكويت في مجلس حقوق الإنسان السفير ناصر الهين اليوم الأربعاء، عن ترحيب المجموعة الخليجية في جنيف باعتماد المجلس مشروع قرار يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السفير الهين قوله في كلمة له باسم المجموعة الخليجية عقب اعتماد القرار: إن اعتماد مشروع القرار يعكس روح التعاون التي يتميز بها هذا المجلس عند التعامل مع المسائل التي تنطوي على آثار مباشرة وخطيرة على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية تناول الآثار المترتبة على هذه الهجمات، ولا سيما ما يتصل بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وضمان احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وجاء قرار مجلس حقوق الإنسان على خلفية الاعتداءات الإيرانية، التي طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية والتي دخلت أسبوعها الرابع.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق اليوم الأربعاء، قراراً يدين الاعتداءات التي تشنها إيران على دول الخليج العربي والأردن.