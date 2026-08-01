الإمارات تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية داخل دولة الكويت.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها نشرته على منصة إكس، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.



وجددت الخارجية تضامن الإمارات الكامل مع دولة الكويت، وتأييدها كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء البلاد.