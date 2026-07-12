وزير خارجية باكستان يؤكد ‏ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة

إسلام أباد-سانا

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أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ضرورة ‏التزام الأطراف بنهج خفض التصعيد في المنطقة وضبط ‏النفس، وذلك إثر الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، مشدداً على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد ‏لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين‎.‎

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة “إكس” ‏أن إسحاق دار شدد خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد، مع ‏وزير خارجية إيران عباس عراقجي، على أهمية مواصلة ‏الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، بحسب ما تم ‏الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ‏في الـ 18 حزيران الماضي‎.‎

وجدد الوزير الباكستاني استعداد بلاده لمواصلة دورها البنّاء ‏في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، فيما اتفق الجانبان ‏على البقاء على اتصال وثيق ومواصلة التنسيق بينهما‎.‎

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت فجر اليوم ‏الأحد بدء جولة جديدة من ‏الضربات الجوية على مواقع في ‏إيران، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الحرس الثوري ‏الإيراني إغلاقه ‏مضيق هرمز مؤقتاً، مدعياً وقوع خرق أمني ‏وتدخل أجنبي غير قانوني، مع ‏توقيفه سفينة تجارية‎.‎