وزير خارجية باكستان يؤكد ‏ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة

إسلام أباد-سانا
أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ضرورة التزام الأطراف بنهج خفض التصعيد في المنطقة وضبط النفس، وذلك إثر الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، مشدداً على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة “إكس” أن إسحاق دار شدد خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد، مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، بحسب ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في الـ 18 حزيران الماضي.
وجدد الوزير الباكستاني استعداد بلاده لمواصلة دورها البنّاء في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، فيما اتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق ومواصلة التنسيق بينهما.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت فجر اليوم الأحد بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع في إيران، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه مضيق هرمز مؤقتاً، مدعياً وقوع خرق أمني وتدخل أجنبي غير قانوني، مع توقيفه سفينة تجارية.