الاحتلال الإسرائيلي يقتلع المئات من أشجار الزيتون في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، المئات من أشجار الزيتون في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مع عدد من جرافاتها بلدة دار صلاح وقرية الخاص شرق مدينة بيت لحم، واقتلعت المئات من أشجار الزيتون التي يتجاوز عمرها الـ 60 عاماً، إضافة لعدد من الأشجار الحراجية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1965 اعتداء، خلال شهر شباط الماضي، في استمرار للانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.