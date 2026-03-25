الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن

نيويورك-سانا

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، للإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 موظفاً في الأمم المتحدة من بينهم 8 موظفين من مكتبه.

ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن تورك قوله: إنه “لا يجوز تحت أي ظرف احتجاز موظفي الأمم المتحدة، ناهيك عن توجيه تهم جنائية إليهم، لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي خدمة للشعب اليمني”.

وأشار تورك إلى أن “بعض هؤلاء الموظفين محروم من حريته منذ 5 سنوات”، مؤكداً أن” معاناتهم ومعاناة أسرهم لا تُحتمل وأن ظلم احتجازهم يتفاقم كل يوم”.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ومديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن في وقت سابق، ميليشيا الحوثي إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص المحتجزين لديها.

كما أطلقا خلال جلسة عقدها مجلس الأمن منتصف آب الماضي، دعوات إلى الحوثيين للامتناع عن المزيد من الاعتقالات التعسفية.