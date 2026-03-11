القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 16 سفينة إيرانية في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأربعاء، أنّ قواتها دمرت 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز.

وذكرت “سنتكوم”، في بيان رسمي نشرته عبر منصة “إكس”، أنّ العملية نُفذت في العاشر من آذار الجاري، واستهدفت قطعاً بحرية إيرانية وصفتها بأنها كانت تشكل تهديداً للملاحة الدولية.

وأرفقت سنتكوم بيانها بلقطات فيديو، تظهر إصابة سفن عدة بمقذوفات وانفجارها.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في السابع من الشهر الجاري، أنه قصف أكثر من ثلاثة آلاف هدف خلال الأسبوع الأول من الحرب على إيران.

وتشنّ الولايات المتحدّة وإسرائيل، منذ الـ 28 من شباط الماضي، هجمات متواصلة على إيران، التي تردّ بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وتقوم بالاعتداء على دول عدة في المنطقة.