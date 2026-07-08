بدء الجلسة الرئيسية لقادة الناتو بأنقرة وسط دعوات تركية لتعزيز التعاون الدفاعي والسلام

أنقرة-سانا

بدأت في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء، الجلسة الرئيسية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي(الناتو)، ضمن اليوم الثاني للقمة 36 للحلف التي تستضيفها أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في كلمته خلال افتتاح الجلسة: “إن تركيا وبصفتها الدولة التي تمتلك أكبر جيش بري في أوروبا، تسعى جاهدة لتسخير قدراتها لخدمة الحلف، كلما دعت الحاجة، ولا شك أن أعظم إنجازات بلادنا تكمن في تقدمها الملحوظ في الصناعات الدفاعية، فقد دخلنا قائمة أفضل عشر دول في العالم من حيث القدرة الإنتاجية والتصديرية”.

وأكد أردوغان على أهمية رفع القيود المفروضة بين الحلفاء في مجال التعاون الدفاعي، بوصفه خطوة ضرورية لتحقيق “هدف الناتو 3.0″، محذراً من أن استبعاد الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رغم إمكانية بناء نموذج تعاون يقوم على العقل والمنطق، سيؤدي إلى انقسام مصطنع داخل أوروبا.

إلى ذلك، جدد الرئيس التركي التأكيد على أن مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، مضيفاً: هناك “مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً لضمان الهدوء في المنطقة، ولا سيما في غزة ولبنان”.

كما لفت إلى ضرورة أن تكون دول “الناتو” في حالة تضامن كامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وفيما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، أعرب الرئيس التركي عن تقديره لـ”الموقف الحازم الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد قي ترامب” في سبيل وضع الأزمة الإيرانية على مسار الحل، رغم محاولات التخريب”، وشدد على أن تركيا مستعدة لتقديم المساهمة اللازمة لتطهير مضيق هرمز من الألغام.

وفي الشأن الأوكراني، أكد أردوغان أن تركيا تدعم أوكرانيا، ولكنها تستفيد، في الوقت نفسه، من قنوات الاتصال التي تربطها بروسيا لدفعها نحو السلام، مضيفاً إنه يشارك الرئيس الأمريكي رؤيته للسلام بشأن الحرب في أوكرانيا، ومعلناً دعمه لمبادرة “قوائم الاحتياجات ذات الأولوية” لكييف.

وتستضيف تركيا قمة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، في ظل تحديات متزايدة تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.

ويشارك في القمة عدد من قادة الدول، بينهم الرئيس الأمريكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والفنلندي ألكسندر ستوب، والسلوفاكي بيتر بيليغريني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب المستشار الألماني فريدرش ميرتس، ورؤساء وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وكندا مارك كارني، وبلغاريا رومين راديف، وألبانيا إيدي راما، والجبل الأسود ميلويكو سبايتش.