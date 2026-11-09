تراجع أسعار الذهب مع تنامي توقعات رفع الفائدة الأميركية

سنغافورة-سانا
واصلت أسعار الذهب انخفاضها في تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة ببيانات قوية للوظائف الأميركية عززت التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات الأسواق أن سعر الذهب سجل نحو 4070 دولاراً للأونصة، بعدما تراجع بنسبة 0.4 بالمئة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4065.58 دولاراً للأونصة.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 51.81 دولاراً للأونصة، بينما سجل كل من البلاتين والبلاديوم ارتفاعاً طفيفاً.
ورغم صعود الذهب وتجاوزه مستوى 4000 دولار للأونصة عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، فإنه لا يزال منخفضاً بنحو الخُمس مقارنة بمستوياته المسجلة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أواخر شباط الماضي.