تراجع أسعار الذهب مع تنامي توقعات رفع الفائدة الأميركية

سنغافورة-سانا‏

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة ببيانات قوية ‏للوظائف الأميركية‏ عززت التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد ‏سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.‏

ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات الأسواق أن سعر الذهب سجل نحو 4070 دولاراً ‏للأونصة، بعدما تراجع بنسبة 0.4 بالمئة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما ‏انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4065.58 دولاراً للأونصة.‏

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.2 بالمئة إلى ‌‏51.81 دولاراً للأونصة، بينما سجل كل من البلاتين والبلاديوم ارتفاعاً طفيفاً.‏

ورغم صعود الذهب وتجاوزه مستوى 4000 دولار للأونصة عقب انتخابات التجديد ‏النصفي الأميركية، فإنه لا يزال منخفضاً بنحو الخُمس مقارنة بمستوياته المسجلة منذ ‏اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أواخر شباط الماضي.