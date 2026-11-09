الصين تطلق دفعة جديدة من أقمار الإنترنت في المدار الأرضي المنخفض

ونتشوانغ-سانا‏

أطلقت الصين فجر اليوم الإثنين، صاروخاً من طراز «لونغ مارش-12» من مقاطعة ‏هاينان جنوب البلاد، يحمل مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية المخصصة ‏لخدمات الإنترنت في المدار الأرضي المنخفض.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات الصينية قولها: إن الصاروخ انطلق عند الساعة ‌‏4:24 صباحاً بتوقيت بكين من موقع هاينان لإطلاق المركبات الفضائية التجارية، ‏فيما وصلت الأقمار الاصطناعية بنجاح إلى مداراتها المحددة.‏

وأوضحت السلطات أن الأقمار الجديدة تمثل المجموعة التاسعة والعشرين ضمن ‏منظومة الأقمار الاصطناعية المخصصة لخدمات الإنترنت. ‏

ويأتي هذا الإطلاق في إطار برنامج صيني متواصل لتطوير شبكة الأقمار ‏الاصطناعية للإنترنت، حيث نفذ صاروخ «لونغ مارش-12» رحلته الأولى في ‏الثلاثين من تشرين الثاني عام 2024، قبل أن يتولى تنفيذ مهمات متتالية لإطلاق ‏أقمار منظومة «غووانغ» للإنترنت.‏