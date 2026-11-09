الصين تطلق دفعة جديدة من أقمار الإنترنت في المدار الأرضي المنخفض

ونتشوانغ-سانا
أطلقت الصين فجر اليوم الإثنين، صاروخاً من طراز «لونغ مارش-12» من مقاطعة هاينان جنوب البلاد، يحمل مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية المخصصة لخدمات الإنترنت في المدار الأرضي المنخفض.
ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات الصينية قولها: إن الصاروخ انطلق عند الساعة 4:24 صباحاً بتوقيت بكين من موقع هاينان لإطلاق المركبات الفضائية التجارية، فيما وصلت الأقمار الاصطناعية بنجاح إلى مداراتها المحددة.
وأوضحت السلطات أن الأقمار الجديدة تمثل المجموعة التاسعة والعشرين ضمن منظومة الأقمار الاصطناعية المخصصة لخدمات الإنترنت.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار برنامج صيني متواصل لتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية للإنترنت، حيث نفذ صاروخ «لونغ مارش-12» رحلته الأولى في الثلاثين من تشرين الثاني عام 2024، قبل أن يتولى تنفيذ مهمات متتالية لإطلاق أقمار منظومة «غووانغ» للإنترنت.