مقتل طفلتين جراء حريق في خيمة نازحين جنوب غزة

القدس المحتلة-سانا

توفيت طفلتان فلسطينيتان، صباح اليوم السبت، متأثرتين بإصابتيهما جراء حريق اندلع أمس الجمعة في خيمة تؤوي نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية، أن الطفلتين فارقتا الحياة متأثرتين بالحروق التي أصيبتا بها جراء الحريق.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ شهدت مخيمات النزوح في قطاع غزة حرائق مماثلة أسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين بحروق، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها النازحون، واضطرارهم إلى الإقامة في خيام تفتقر إلى شروط السلامة والأمان.

ويواجه النازحون في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية صعبة مع غياب الحد الأدنى من مقومات الحماية من الأمطار والبرد شتاء وارتفاع الحرارة صيفاً، عدا عن افتقاد المخيمات أدنى شروط السلامة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض العوائق أمام إدخال المساعدات.