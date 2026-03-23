مدير وكالة الطاقة الدولية يحذر من أسوأ أزمة طاقة بالعالم منذ السبعينيات

كانبيرا-سانا

حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الإثنين، من أنّ العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيرول قوله في النادي الصحافي الوطني في كانبيرا: “إنّ حجم الخسائر في إمدادات النفط بلغ حتى الآن 11 مليون برميل يومياً، وهو ما يتجاوز مجموع الخسائر التي شهدها العالم خلال أزمتي النفط الرئيسيتين في سبعينيات القرن الماضي”.

وأشار بيرول إلى أنّ استمرار الحرب أدى إلى تضرر ما لا يقل عن 40 موقعاً حيوياً للطاقة بشكل بالغ في تسع دول بالشرق الأوسط، مؤكداً أن الوضع في المنطقة خطير جداً، والحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة يكمن في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وتسبّبت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ أواخر شباط الماضي، بشلل شبه كامل في ممرات الطاقة الحيوية، ما أدى إلى قفزات تاريخية في أسعار النفط والغاز وتهديد أمن الطاقة العالمي.