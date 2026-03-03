أردوغان: العالم يمر بفترة حرجة للغاية وأنقرة ليست محايدة في المسائل الإنسانية

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العالم يمر بفترة حرجة، وأن بلاده ليست محايدة في المسائل المتعلقة بالمنطقة والقضايا الإنسانية.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله في كلمة اليوم الثلاثاء: “إن تركيا تقف إلى جانب السلام والاستقرار والقيم العالمية والعدالة والتنمية، وإن المبادئ التي ترمز إليها منظومة الأمم المتحدة تحولت إلى أصنام يلتهمها مؤسسوها عند الجوع”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم يمر بفترة حرجة للغاية في ظل فقدان المؤسسات والمنظمات الدولية فعاليتها، واضطراب توازن القوى تدريجياً والابتعاد عن دور الدبلوماسية التقليدية.

وأوضح أردوغان أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يتصدع من جذوره، وأن العالم أصبح شديد الانفجار عند أدنى شرارة، وأن الظلم العالمي يتعمق بشكل متزايد ويصبح مزمناً.

وحول الهجمات ضد إيران، قال الرئيس التركي: إن عالمنا ينجرف بسرعة نحو عصر فوضوي تسود فيه القوة الغاشمة وقانون الأقوياء، مشيراً إلى أنه بينما تتطاير الصواريخ في أجواء المنطقة ستظل الحكومة التركية حذرة لضمان عدم إلحاق أذى بأي من مواطني تركيا.

ومنذ صباح السبت، تتصاعد حدة الضربات المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.