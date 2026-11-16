حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي في رفح ترتفع إلى قتيلين

القدس المحتلة-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى مقتل فلسطينيين اثنين، بينما أصيب آخرون بجروح.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة بجوار مسجد معاوية في مواصي مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.
وكانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين نتيجة القصف ذاته في وقت سابق اليوم.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، أصيب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في منطقة السطر الغربي، شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان نتيجة دهسهما بمركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مدينة جنين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74 ألفاً و699 قتيلاً و176 ألفاً و98 جريحاً.