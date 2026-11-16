حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي في رفح ترتفع إلى قتيلين

القدس المحتلة-سانا‏

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى مقتل فلسطينيين ‏اثنين، بينما أصيب آخرون بجروح.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة بجوار مسجد معاوية في مواصي ‏مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.‏

وكانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين نتيجة القصف ذاته في وقت سابق اليوم.‏

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، أصيب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في منطقة السطر ‏الغربي، شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.‏

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان نتيجة دهسهما بمركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مدينة ‏جنين.‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ‏الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 74 ألفاً و699 قتيلاً و176 ألفاً و98 ‏جريحاً.‏