الصحة اللبنانية تعلن مقتل 1024 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري إلى 1024 قتيلاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع أيضاً إلى 2740 شخصاً.

في سياق متصل نفذ الطيران الإسرائيلي اليوم غارات عدة على عدد من المواقع والقرى في جنوب وشرق لبنان.

وصعدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، بينما تتوغل قواتها توغلاً برياً في الجنوب عبر محاور عدة.

حماس: الاتفاق الجديد ينص على وقف نهائي للحرب على غزة بضمانات دولية
حرائق أوروبا… خسائر وتلوث على مستوى قياسي
أطباء بلا حدود تحذر من تداعيات كارثية لوقف أنشطتها في قطاع غزة
السيسي يؤكد أهمية تثيبت وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة
ارتقاء 46 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال المتواصل في قطاع غزة
