آلاف الأشخاص يتظاهرون في بلفاست تنديداً بالعنصرية وممارسات العنف ضد الأجانب

بلفاست-سانا

شهدت مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة مناهضة للعنصرية شارك فيها آلاف الأشخاص، وذلك في أعقاب اضطرابات وأعمال عنف استهدفت الأجانب على خلفية حادثة طعن شهدتها المدينة مؤخراً.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن المشاركين في المظاهرة رفعوا لافتات تندد بـ “خطاب الكراهية والعنصرية”، مؤكدين رفضهم للممارسات المتطرفة التي تسعى لنشر الخوف وتقويض السلم الأهلي في المدينة.

من جانبها، أكدت رئيسة بلدية بلفاست، رويس-مير دونيلي، في كلمة وجهتها للمتظاهرين، أنه لا يمكن السماح لـ “أقلية صغيرة بنشر الخوف والكراهية”، مشددة على أن المدينة ستبقى صامدة ومرحبة بالجميع، وأن قوتها تكمن في تنوعها ومناهضتها لجميع أشكال التمييز.

واندلعت الثلاثاء الماضي، أعمال عنف استهدف فيها مثيرو شغب في أيرلندا الشمالية لليلتين على التوالي أقليات عرقية ومقيمين أجانب بإحراق منازل ومركبات، رداً على هجوم بسكين اتُّهم فيه رجل من أصول أفريقية بمحاولة القتل.