نيودلهي-سانا
أعلنت نيودلهي اليوم الثلاثاء، مقتل بحار هندي إثر تعرض سفينة شحن ترفع العلم الهندي لإصابة بمقذوف جوي “غير معروف”، قبالة سواحل عُمان، أمس الإثنين.
وقال وزير الشحن البحري الهندي سارباناندا سونوال عبر حسابه على منصة “إكس”: إن “14 بحّاراً هندياً كانوا على متن الناقلة إم إس في آل جوسوفي” عندما تعرّضت للهجوم.
وبيّن سونوال، أنه تم إجلاء 13 من أفراد الطاقم بأمان وإنقاذهم من قبل جهاز خفر السواحل العماني، معرباً عن أسفه لوفاة بحار.
وتُعد الهند أكبر الدول المزوّدة للقطاع البحري التجاري بالبحارة على مستوى العالم إذ تجاوز عدد البحارة النشطين من الهنود 320 ألفاً عام 2025، وفق بيانات وزارة الشحن الهندية.
وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أكدت أمس الإثنين تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول على بُعد 9 أميال بحرية شمال شرق عُمان.
مصرع بحّار هندي في هجوم استهدف سفينة قبالة سواحل عُمان
نيودلهي-سانا