مصرع بحّار هندي في هجوم استهدف سفينة قبالة سواحل عُمان

‏نيودلهي-سانا‏

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أعلنت نيودلهي اليوم الثلاثاء، مقتل بحار هندي إثر تعرض سفينة شحن ترفع العلم الهندي لإصابة ‏بمقذوف جوي “غير معروف”، قبالة سواحل عُمان، أمس الإثنين.‏

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وقال وزير الشحن البحري الهندي سارباناندا سونوال عبر حسابه على منصة “إكس”: إن “14 ‏بحّاراً هندياً كانوا على متن الناقلة إم إس في آل جوسوفي” عندما تعرّضت للهجوم.‏

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وبيّن سونوال، أنه تم إجلاء 13 من أفراد الطاقم بأمان وإنقاذهم من قبل جهاز خفر السواحل ‏العماني، معرباً عن أسفه لوفاة بحار.‏

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وتُعد الهند أكبر الدول المزوّدة للقطاع البحري التجاري بالبحارة على مستوى العالم إذ تجاوز عدد ‏البحارة النشطين من الهنود 320 ألفاً عام 2025، وفق بيانات وزارة الشحن الهندية. ‏

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وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أكدت أمس الإثنين تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول ‏على بُعد 9 أميال بحرية شمال شرق عُمان.‏