هيئة الربط الكهربائي الخليجي تبحث بدء تشغيل مشروع الربط مع شبكة جنوب العراق

الرياض-سانا

بحثت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مع وفد وزارة الكهرباء العراقية خلال اجتماع في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق، وآليات تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن “الجانبين ناقشا التحضيرات لقرب بدء مرحلة التشغيل الفعلي للمشروع، إضافة إلى مراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها قبل بدء التشغيل الرسمي لمشروع التوسعة، وتقديم عروض مرئية استعرضت طبيعة الشبكات الكهربائية لدى الطرفين، ومناقشة الأطر الأولية لعقود شراء الطاقة”.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، إلى أن هذا الاجتماع هو أحد أهم توجهات دول المجلس لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، حيث انطلق مشروع الربط مع جنوب العراق عبر محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط بدولة الكويت، ليؤسس منصة تعاون طاقي تعزز استقرار شبكات الكهرباء في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتسهيل وتنسيق عمليات الربط الكهربائي وتجارة الطاقة مع العراق، بما يفتح المجال للتكامل الطاقي مع دول الجوار، حيث من المقرر أن يدعم هذا المشروع بشكل كبير خطط دول مجلس التعاون في مجال خلق سوق كهرباء تنافسية.