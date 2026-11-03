وصول بذار قمح محسّنة إلى الحسكة بعد انقطاع لأكثر من عشر سنوات

الحسكة-سانا
استأنف فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة، استقبال شحنات بذار القمح المعقمة والمغربلة، بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، تمهيداً لتوزيعها على المزارعين، وتأمين احتياجات الموسم الزراعي الحالي.
وأوضح مدير الفرع شيار معو لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن الكميات المستلمة تضم أصناف شام 7 وشام 9 وشام 10 ودوما 1 ودوما 6 وبحوث 9، مشيراً إلى وصول دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد معو، أن استئناف نشاط الفرع يسهم بتوفير البذار المحسنة والمعتمدة للمزارعين في المواعيد المناسبة، ودعم الإنتاج الزراعي في المحافظة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة العامة لإكثار البذار لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم القطاع الزراعي في المحافظة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية من خلال الاعتماد على أصناف ملائمة لطبيعة المنطقة.