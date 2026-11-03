وصول بذار قمح محسّنة إلى الحسكة بعد انقطاع لأكثر من عشر سنوات

الحسكة-سانا‏

استأنف فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة، استقبال شحنات بذار القمح المعقمة ‏والمغربلة، بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، تمهيداً لتوزيعها على المزارعين، وتأمين ‏احتياجات الموسم الزراعي الحالي.‏

وأوضح مدير الفرع شيار معو لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن الكميات المستلمة تضم أصناف شام 7 ‏وشام 9 وشام 10 ودوما 1 ودوما 6 وبحوث 9، مشيراً إلى وصول دفعات جديدة خلال الفترة ‏المقبلة.‏

وأكد معو، أن استئناف نشاط الفرع يسهم بتوفير البذار المحسنة والمعتمدة للمزارعين في المواعيد ‏المناسبة، ودعم الإنتاج الزراعي في المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة العامة لإكثار البذار لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، ‏ودعم القطاع الزراعي في المحافظة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية من خلال الاعتماد على أصناف ‏ملائمة لطبيعة المنطقة.‏