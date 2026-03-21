ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم السبت، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة “واس” السعودية أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أن تكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على دول مجلس التعاون الخليجي واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية بها، يشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

بدوره جدد الرئيس المصري إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على السعودية ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.