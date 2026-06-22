كوريا الجنوبية تشكل فريق عمل لتحديد احتياجات إعادة الإعمار في الشرق الأوسط

سيئول-سانا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، تشكيل فريق عمل لتحديد احتياجات إعادة الإعمار في دول الشرق الأوسط، في مرحلة ما بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت أواخر شباط الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن وزير الخارجية الكوري جو هيون قوله: إن الوزارة أنشأت فريقاً متخصصاً بالتنسيق مع بعثاتها الخارجية، بهدف تقييم احتياجات كل دولة، وتسهيل مشاركة الشركات الكورية في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة.

وأضاف الوزير: إن بلاده عملت بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لضمان أن الاتفاق الأخير مع إيران لا يقتصر على خفض التصعيد مؤقتاً، بل يشكل أساساً لسلام واستقرار دائمين في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار التحركات الدولية الهادفة إلى تثبيت التهدئة بعد التوصل إلى تفاهمات تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، في الـ 19 من أيار الماضي، ضرورة استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن، في ظل تداعيات الحرب على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، حيث أظهرت بيانات رابطة التجارة الدولية الكورية في الـ 14 من الشهر ذاته أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت أكثر من 37 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.