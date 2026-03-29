مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر اليوم الأحد، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة من لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، “أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة معركة قضاء صور في محافظة الجنوب؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر”، مشيرة إلى أن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة العيشية قضاء جزين بالمحافظة ذاتها؛ ما أدى إلى مقتل شخصين.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي مكثف بلدات الهبارية والفرديس والقليلة وبساتينها في جنوب لبنان.

وصعّدت إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وذلك من خلال غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.