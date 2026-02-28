مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة عقب التصعيد في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

أعلنت الأمم المتحدة عن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم السبت، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عقب الهجمات المتبادلة بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأفاد مصدر أممي بأن الاجتماع سيُعقد عند التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت غرينتش، بمبادرة من فرنسا والبحرين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في وقت سابق إلى عقد جلسة طارئة للمجلس، محذّراً من أن التصعيد الحالي يُشكل خطراً على الجميع، ويجب أن يتوقف.

كما أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك الاعتداءات الإيرانية على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يهدد أمن المنطقة واستقرارها.