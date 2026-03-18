الأزهر يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول عربية ويدعو إلى وقفها فوراً

القاهرة-سانا

أدان الأزهر الشريف بشدّة استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على عدة دول عربية في المنطقة، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي طالت المنشآت المدنية والحيوية.

ودعا الأزهر، في بيان نشر على موقعه اليوم الأربعاء، إلى “وقف الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلاً من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، إضافة إلى الأردن والعراق وتركيا وأذربيجان، واحترام سيادة هذه الدول ووقف أي تصعيدٍ وصون أرواح الأبرياء في هذه الصراعات”.

وشدد البيان على أن استهداف المناطق السكنية والمطارات والمستشفيات ومنشآت الطاقة يعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل خروجاً صريحاً عن تعاليم الدين الإسلامي التي توجب صون الأرواح والممتلكات وحفظ كرامة الإنسان.

ورحب الأزهر بالمساعي والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الحرب وتغليب لغة الحكمة والحوار لمنع اتساع رقعة الصراع؛ بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من الشهر الماضي.