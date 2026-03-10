تركيا تعلن نشر منظومة باتريوت في ملاطيا لحماية مجالها الجوي

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، نشر منظومة صواريخ باتريوت في ولاية ملاطيا جنوب تركيا لدعم جهود حماية مجالها الجوي.

وأكدت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي التزام القوات المسلحة التركية الكامل بضمان أمن بلادها ومواطنيها، مشيرة إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حدود تركيا ومجالها الجوي، وإجراء مشاورات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفائها.

وأوضح البيان أنه إضافةً إلى التدابير الوطنية التي تم اتخاذها، فقد عزز حلف الناتو بدوره إجراءاته للدفاع الجوي والصاروخي، وأنه في هذا الإطار، تم نشر منظومة باتريوت في ملاطيا، مُخصصة لدعم حماية المجال الجوي التركي.

وشدد البيان على عزم تركيا، التي تحافظ على قدراتها الدفاعية والأمنية على أعلى مستوى، تقييم التطورات في إطار التعاون والتشاور مع حلف الناتو وحلفائها، والسعي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية وأن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.