بولندا تعتقل ستة أشخاص للاشتباه بعملهم لصالح الاستخبارات الروسية

وارسو-سانا

أعلنت السلطات البولندية اليوم الخميس، اعتقال ستة أشخاص للاشتباه بعملهم لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية، وتورطهم في شبكة لتزويد روسيا بمكونات تستخدم في الصناعات العسكرية.

وقال الوزير المسؤول عن الأجهزة الخاصة في بولندا توماس سيمونياك، عبر منصة “إكس”: إن المعتقلين خمسة بولنديين تتراوح أعمارهم بين 25 و52 عاماً، إضافة إلى مواطنة روسية تبلغ 37 عاماً.

وأوضح جهاز الأمن الداخلي البولندي أنه وجّه تهمة التجسس إلى أربعة من المشتبه بهم، بينهم المواطنة الروسية، وأودعهم الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أن المجموعة يُشتبه في أنها زوّدت روسيا بشكل غير قانوني بكميات كبيرة من المكونات ذات الاستخدام العسكري، ولا سيما تلك المستخدمة في تصنيع الذخائر وأنظمة التسلح.

كما تشمل التهم انتهاك اللوائح المنظمة للتجارة الدولية بالسلع والتقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية للدفاع الوطني والأمن الدولي.

وأشار سيمونياك إلى توجيه اتهامات إلى نحو 100 شخص في إطار التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن الداخلي البولندي منذ الأول من كانون الثاني 2024، بشأن قضايا تجسس وتخريب.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن أمس الأول، أن بلاده أحبطت عملاً استفزازياً محتملاً على الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية.