14 دولة تؤكد عدم وجود أساس قانوني لمطالب الصين في بحر الصين الجنوبي

عواصم-سانا

أكدت اليابان والفلبين والولايات المتحدة و11 دولة أخرى، اليوم الأحد، أن مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وجاء في بيان مشترك صدر بمناسبة الذكرى العاشرة لقرار محكمة التحكيم الدولية بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي، ونقلته وكالة “رويترز”، أن الحكم الصادر عن المحكمة قبل عشر سنوات يمثل محطة مهمة، وهو نهائي وملزم قانوناً وحاسم في النزاع بين الصين والفلبين.

وشارك في إصدار البيان، إلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة، كل من أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.

وكانت الفلبين كسبت الدعوى التي رفعتها عام 2016 أمام محكمة التحكيم الدائمة، التي خلصت إلى أن المطالب الصينية الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أساس قانوني بموجب القانون الدولي، وهو حكم تواصل بكين رفضه.

وشهدت السنوات الماضية سلسلة من المناوشات البحرية بين الصين والفلبين، حيث اتهمت مانيلا بكين بتنفيذ “مناورات خطيرة” داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك استخدام خراطيم المياه لعرقلة مهمات إعادة الإمداد إلى الجزر التي تسيطر عليها الفلبين.