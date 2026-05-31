ناقلة نفط كورية جنوبية تعبر البحر الأحمر للمرة السادسة

سيئول-سانا

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن ناقلة نفط كورية جنوبية محملة بالنفط الخام عبرت البحر الأحمر في طريقها إلى البلاد، كممر بديل لنقل النفط الخام في سادس رحلة من نوعها منذ تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونقلت وكالة يونهاب عن الوزارة قولها: إن السفينة الكورية الجنوبية التي تحمل النفط الخام، في طريقها إلى كوريا الجنوبية بعد عبورها البحر الأحمر صباح اليوم.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات مكثفة لضمان سلامة السفينة وطاقمها خلال الرحلة، شملت مراقبة مستمرة على مدار الساعة، وتزويد الناقلة بمعلومات ملاحية وأمنية محدثة، إضافة إلى تشغيل قناة اتصال مباشرة بين الوزارة وشركة الشحن والسفينة.

وشددت الوزارة على مواصلتها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقرار إمدادات النفط الخام.

وتراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ما حوّل الممر البحري الأهم عالمياً إلى ممر بطيء يخضع عملياً لتحكم إيراني مباشر.