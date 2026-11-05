وزير المالية يبحث مع مجلس الأعمال التركي-السوري تعزيز التعاون والاستثمار

دمشق-سانا‏

بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع وفد من مجلس الأعمال التركي – السوري التابع ‏لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (‏DEİK‏)، برئاسة محسوم ألتونكايا، فرص ‏توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وتركيا، وتعزيز الشراكات بين ‏قطاعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي، وتنشيط الحركة ‏التجارية والاستثمارية.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد في مقر ‏الوزارة بدمشق، تناول آليات تمويل المشاريع الكبرى والضمانات والحوافز الضريبية ‏المتاحة، وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التعريف بالإصلاحات ‏الضريبية والتشريعية والتحول الرقمي.‏

تطوير البيئة المالية الداعمة

وأكد الوزير برنية أهمية مواكبة التعاون الاقتصادي والتجاري للتطور في العلاقات ‏الدبلوماسية بين البلدين، مستعرضاً جهود الوزارة لتطوير البيئة المالية الداعمة للاستثمار، ‏وفي مقدمتها إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر بساطة ووضوحاً وعدالة، وبمعدلات ‏تنافسية وحوافز تشجع الاستثمار.‏

ودعا الوزير برنية إلى إعادة تقييم تصنيفات المخاطر المرتفعة المرتبطة بسوريا، بما ‏يعكس التطورات الإيجابية والإصلاحات الجارية، ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة ‏لتوسيع الاستثمارات، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية بين البلدين.‏

تطوير أسواق المال وقطاع التأمين

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى جهود تطوير أسواق المال وقطاع التأمين وإعادة ‏هيكلة منظومة التمويل العقاري، واستحداث حلول تمويلية طويلة الأجل تدعم النشاط ‏الاقتصادي، وتلبي احتياجات السوق.‏

بدوره، أبدى الوفد التركي اهتماماً بالفرص الاستثمارية في سوريا، وناقش عدداً من ‏الجوانب المتعلقة بالتمويل والأطر القانونية والتشريعية الناظمة ذات العلاقة.‏

وكان الوفد التركي الذي ضم 29 مشاركاً يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة، أجرى في ‏وقت سابق اليوم الخميس، مباحثات مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، واتحاد غرف التجارة السورية، تناولت سبل تعزيز التعاون التجاري ‏والاستثماري بين البلدين، واستكشاف فرص إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في مختلف ‏القطاعات.‏