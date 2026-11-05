وزير المالية يبحث مع مجلس الأعمال التركي-السوري تعزيز التعاون والاستثمار

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع وفد من مجلس الأعمال التركي – السوري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، برئاسة محسوم ألتونكايا، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وتركيا، وتعزيز الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، تناول آليات تمويل المشاريع الكبرى والضمانات والحوافز الضريبية المتاحة، وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التعريف بالإصلاحات الضريبية والتشريعية والتحول الرقمي.
تطوير البيئة المالية الداعمة
وأكد الوزير برنية أهمية مواكبة التعاون الاقتصادي والتجاري للتطور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مستعرضاً جهود الوزارة لتطوير البيئة المالية الداعمة للاستثمار، وفي مقدمتها إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر بساطة ووضوحاً وعدالة، وبمعدلات تنافسية وحوافز تشجع الاستثمار.
ودعا الوزير برنية إلى إعادة تقييم تصنيفات المخاطر المرتفعة المرتبطة بسوريا، بما يعكس التطورات الإيجابية والإصلاحات الجارية، ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتوسيع الاستثمارات، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية بين البلدين.
تطوير أسواق المال وقطاع التأمين
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى جهود تطوير أسواق المال وقطاع التأمين وإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري، واستحداث حلول تمويلية طويلة الأجل تدعم النشاط الاقتصادي، وتلبي احتياجات السوق.
بدوره، أبدى الوفد التركي اهتماماً بالفرص الاستثمارية في سوريا، وناقش عدداً من الجوانب المتعلقة بالتمويل والأطر القانونية والتشريعية الناظمة ذات العلاقة.
وكان الوفد التركي الذي ضم 29 مشاركاً يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة، أجرى في وقت سابق اليوم الخميس، مباحثات مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، واتحاد غرف التجارة السورية، تناولت سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستكشاف فرص إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في مختلف القطاعات.