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عون: لبنان لن يقبل المساس بسيادته ومتمسك بالحياد الإيجابي

photo 2026 11 05 19 17 47 عون: لبنان لن يقبل المساس بسيادته ومتمسك بالحياد الإيجابي
الرئيس اللبناني جوزاف عون- أرشيف الأناضول

بيروت-سانا
 
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون رفض بلاده مشاركة أي دولة لها في سيادتها، مشدداً على ضرورة الحياد الإيجابي لإبعاد لبنان عن الصراعات الإقليمية.
 
ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال تسلّمه الجزء الثاني من كتاب عن حياد لبنان واللبنانيين: “لبنان دولة مستقلة وذات سيادة، ولن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا”، مضيفاً أن الحياد الإيجابي ضرورة لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، في ظل ما يواجهه من خلافات وأطماع ورغبات في الهيمنة.
 
وكان عون أكد في 29 تشرين الأول الماضي تمسك بلاده بالحلول الدبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات، مشدداً على ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية والالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها.

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