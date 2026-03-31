هبوط اضطراري لطائرة في مطار بأتلانتا الأمريكية إثر تهديد بوجود قنبلة

واشنطن-سانا

هبطت طائرة تابعة لشركة “فرونتير إيرلاينز” اضطرارياً في مطار “هارتسفيلد-جاكسون” الدولي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، إثر تهديد بوجود قنبلة.

وذكر موقع “أفييشن ايه تو زد/Aviation A to Z” المعنيّ بالطيران، اليوم الثلاثاء، أنّ “طائرة إيرباص A320 هبطت اضطرارياً في أتلانتا بعد أن أبلغ الطيارون عن وجود تهديد أمني على متنها أثناء اقترابها من المدرج بينما كانت تُسيّر رحلة داخلية من كولومبوس، وجرى تحويل مسارها فور هبوطها إلى ممرّ جانبي بعيد”.

وأضاف أن “رحلة الخطوط الجوية فرونتير رقم F9-2539 تسببت بإطلاق إنذار أمني من المستوى الرابع ما استدعى استجابة طارئة شاملة، وجرى تحويل مسارها إلى ممر جانبي وعزلها مدة ساعتين في المطار بينما تولت فرق إنفاذ القانون تأمين الوضع وضمان سلامة الركاب”.

ووفقاً للسلطات فإن “أحد الركاب الجالسين بالقرب من مقدمة الطائرة وجه تهديدات خطيرة أثناء الرحلة، وزعم وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة”.

ويعامل هذا النوع من التهديدات على أنه من الحوادث عالية الخطورة بموجب بروتوكولات سلامة الطيران الدولية، ويعكس تصنيف المستوى الرابع أعلى مستوى من القلق حيث ينطوي على تهديدات محتملة لأمن قمرة القيادة وسلامة الطيران بشكل عام.