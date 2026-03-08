مقتل 22 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 22 شخصاً، وأصيب آخرون جراء غارات جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، طالت مواقع ومناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفاً من 3 طوابق، في بلدة صير الغربية في قضاء النبطية، ما أدى الى مقتل 19 شخصاً، وتدمير المبنى بالكامل، كما استهدفت غارة جوية منزلاً في بلدة عيتيت قضاء صور، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم الأحد، مقتل 15 شخصاً، وإصابة 15 آخرين جراء غارات جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، طالت مواقع في العاصمة بيروت، ومناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، حيث ردت إسرائيل بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.