أوروبا الغربية تسجل حزيران الأكثر حراً في تاريخها

باريس-سانا

كشف مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أنّ حزيران الماضي كان أكثر أشهر حزيران حراً على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية، فيما تجتاح القارة موجة حر جديدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد قوله في تقريره الشهري: “إنّ متوسط درجة الحرارة في أوروبا الغربية بلغ في حزيران 20.74 درجة مئوية، أي أعلى بأكثر من 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة نفسها بين عامَي 1991 و2020، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للمنطقة والمسجل في حزيران 2025”.

وقالت سامانثا بورغس المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى (CEPMMT) وهي منظمة حكومية دولية تدير مرصد كوبرنيكوس: إن “التغير المناخي بدأ يتحول من مجرد مشكلة مستقبلية مجردة وإحصائية نطلع عليها في تقارير، إلى واقع ملموس ومربك للحياة اليومية”.

وذكّرت بأن “أوروبا تشهد احتراراً أسرع بكثير من المعدل العالمي”، مشيرة إلى التغيرات في حركة الغلاف الجوي كأحد الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وأضافت: إنّ “التغيرات المرصودة في حركة الغلاف الجوي تشير إلى أن هذه الظاهرة ستتكرر وتتضاعف في أوروبا مستقبلاً وبالتالي، ستشهد موجات حر في عالم أكثر سخونة، حيث ستكون هذه الموجات أكثر حدة، وستستمر لفترات أطول كما ستشمل مساحات جغرافية أوسع”.

ودعت بورغس إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفري من الغازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ “في أقرب وقت ممكن”.

وأظهر تقرير كوبرنيكوس أيضاً أن درجات الحرارة العالمية في حزيران الماضي تجاوزت بمقدار 1.39 مئوية المتوسط التقديري لعصر ما قبل الثورة الصناعية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، دعت أمس الأول الدول الأوروبية إلى الاستعداد للمزيد من موجات الحر الشديد.