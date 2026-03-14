كوريا الجنوبية: إطلاق نحو 10 صواريخ باليستية كورية شمالية باتجاه بحر اليابان

سيئول-سانا

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وذلك بالتزامن مع مناورات عسكرية مشتركة بين سيئول وواشنطن.

ونقلت وكالة “يونهاب”الكورية الجنوبية عن الهيئة قولها: إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في الشمال، ويعد هذا ثالث إطلاق للصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية هذا العام.

وأضافت الهيئة: إن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على حالة تأهب قصوى، مع تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بشكل وثيق مع الجانبين الأمريكي والياباني، ومراقبة الوضع عن كثب تحسباً لأي عمليات إطلاق إضافية.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما المشتركة السنوية المسماة “درع الحرية”، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى الـ 19 من الشهر الجاري، وهو ما تعتبره بيونغ يانع تهديداً لأمنها وسيادتها.