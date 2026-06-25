الصين تكتشف ثقباً أزرق نادراً تشكّل بفعل الشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا



أعلنت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية اليوم الخميس، اكتشاف ثقب أزرق في منطقة “هوانغيان داو” في بحر الصين الجنوبي، تشكل بفعل الشعاب المرجانية، في ميزة تُعد الأولى من نوعها التي يتم تحديدها في الصين.



ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها في تقرير لها: إن فتحة الثقب الأزرق تغطي مساحة نحو 1491.7 متراً مربعاً، ويبلغ قطرها الأقصى 56.3 متراً، فيما يصل عمقها إلى 16.6 متراً، مع هيكل داخلي على شكل قمع وقاع ضيق وطبقات متباينة في تعكر المياه.



ووفقاً للتقرير، فإن الثقب الأزرق والمياه المحيطة به غنيان بالتنوع البيولوجي، وتشير دراسات التأريخ الجيولوجي الأولية إلى أن الثقب الذي اكتشفه فريق استطلاع علمي مؤخراً، تشكل قبل 3200 عام على الأقل.



يُذكر أن الثقب الأزرق هو تجويف طبيعي في البحر يبدو بلون أزرق كثيف لكونه أعمق من المياه المحيطة به، وتنقسم هذه الثقوب إلى نوعين: ما يتشكل بسبب تحلل الغرانيت، ونوع آخر ينشأ من نمو الشعاب المرجانية، وهو نوع نادر عالمياً.



وفي أيار 2024، أعلن باحثون عن اكتشاف ثقب “تام جا” الأزرق في المكسيك في خليج شيتومال قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة يوكاتان، وهو أعمق حفرة تحت الماء في العالم، حيث لم يتم الوصول إلى قاعه بعد، ويمتد على الأقل 420 متراً تحت مستوى سطح البحر، ويحتوي على كهوف وأنفاق عميقة.

