مقتل فلسطينيين اثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان في قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطال عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال قصفت عدة مناطق في خانيونس، وجباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين.

كما قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية والزوارق البحرية، محيط حي التفاح، شرق غزة المدينة، ومناطق متفرقة شمال غرب القطاع، وساحل مدينة غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في تشرين الأول 2025، وحتى مساء الخميس الماضي، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 640 فلسطينياً، وأصابت أكثر من 1704 آخرين.

