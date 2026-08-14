حريق غربي ألمانيا يستدعي إجلاء 1800 شخص وآخر يطال 1100 هكتار في غابة ‏صنوبر بفرنسا

برلين وباريس-سانا
أجبر حريق اندلع في بلدة دورين غربي ألمانيا نحو 1800 من السكان على إجلاء منازلهم منذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة بسبب حريق أتى على نحو 300 هكتار واقترب من المنازل بشكل خطير.
ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات المحلية للبلدة تأكيدها أن الحريق بات حالياً على بُعد نحو 200 متر فقط من حي في هورتغنوالد القريبة من الحدود مع بلجيكا، مشيرة إلى أنّ نحو 300 شخص إضافة إلى مروحية يشاركون في الجهود الرامية إلى إخماد الحريق، ومن المتوقع استخدام طوافتين أخريين في العملية.
كذلك تشارك دبابتان تابعتان للجيش الألماني في العملية، وفُتحت ممرات عازلة للحد من انتشار الحريق مجدداً.
حريق يلتهم 1100 هكتار
وفي فرنسا، واصل الحريق الذي اندلع الخميس في غابة صنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب فرنسا امتداده ليلاً وأتى على 1100 هكتار من الأراضي.
وحسب فرانس برس، قال رئيس أجهزة الإطفاء المحلية أرنو فابر إن “الحريق بات تقريباً تحت السيطرة” بفضل انخفاض الحرارة ليلاً وارتفاع نسبة الرطوبة، لكنه عبّر عن خشيته من اندلاع حرائق جديدة مع عودة موجة الحر، إذ يُتوقَّع أن تصل الحرارة إلى 36 درجة بعد الظهر.
وتزامناً، اندلع حريق كبير في منطقة جيروند، في غابة الصنوبر الساحلية نفسها، مدمراً 42 ألف هكتار وتسبب بإجلاء 220 ألف شخص قبل أن ينجح عناصر الإطفاء في السيطرة عليه بعد 10 أيام من مكافحته.
واندلعت حرائق أخرى مساء الخميس في غرب البلاد (غيراند وجنوب رين) وفي الشمال حيث طال منطقة طبيعية على طول الساحل.
وتتزامن هذه الحرائق مع موجة حر ثالثة تشهدها فرنسا هذا الصيف، فيما يُتوقّع أن تشهد معظم أنحاء البلاد حرّاً شديداً اليوم الجمعة.
وتجاوزت المساحات التي أتت عليها الحرائق منذ بداية عام 2026 في فرنسا مستوياتها القياسية المسجّلة خلال العقدين الماضيين، بحسب النظام الأوروبي لمراقبة الحرائق (Effis) الذي أفاد باحتراق نحو 100 ألف هكتار حتى الآن.