حريق غربي ألمانيا يستدعي إجلاء 1800 شخص وآخر يطال 1100 هكتار في غابة ‏صنوبر بفرنسا

برلين وباريس-سانا‏

أجبر حريق اندلع في بلدة دورين غربي ألمانيا نحو 1800 من السكان على إجلاء ‏منازلهم منذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة بسبب حريق أتى على ‏نحو 300 هكتار واقترب من المنازل بشكل خطير.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات المحلية للبلدة تأكيدها أن الحريق بات حالياً ‏على بُعد نحو 200 متر فقط من حي في هورتغنوالد القريبة من الحدود مع بلجيكا، ‏مشيرة إلى أنّ نحو 300 شخص إضافة إلى مروحية يشاركون في الجهود الرامية إلى ‏إخماد الحريق، ومن المتوقع استخدام طوافتين أخريين في العملية.‏

كذلك تشارك دبابتان تابعتان للجيش الألماني في العملية، وفُتحت ممرات عازلة للحد ‏من انتشار الحريق مجدداً.‏

حريق يلتهم 1100 هكتار ‏

وفي فرنسا، واصل الحريق الذي اندلع الخميس في غابة صنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب فرنسا امتداده ليلاً وأتى على 1100 هكتار من الأراضي.‏

وحسب فرانس برس، قال رئيس أجهزة الإطفاء المحلية أرنو فابر إن “الحريق بات ‏تقريباً تحت السيطرة” بفضل انخفاض الحرارة ليلاً وارتفاع نسبة الرطوبة، لكنه عبّر ‏عن خشيته من اندلاع حرائق جديدة مع عودة موجة الحر، إذ يُتوقَّع أن تصل الحرارة ‏إلى 36 درجة بعد الظهر.‏

وتزامناً، اندلع حريق كبير في منطقة جيروند، في غابة الصنوبر الساحلية نفسها، ‏مدمراً 42 ألف هكتار وتسبب بإجلاء 220 ألف شخص قبل أن ينجح عناصر ‏الإطفاء في السيطرة عليه بعد 10 أيام من مكافحته.‏

واندلعت حرائق أخرى مساء الخميس في غرب البلاد (غيراند وجنوب رين) وفي ‏الشمال حيث طال منطقة طبيعية على طول الساحل.‏

وتتزامن هذه الحرائق مع موجة حر ثالثة تشهدها فرنسا هذا الصيف، فيما يُتوقّع أن ‏تشهد معظم أنحاء البلاد حرّاً شديداً اليوم الجمعة.‏

وتجاوزت المساحات التي أتت عليها الحرائق منذ بداية عام 2026 في فرنسا ‏مستوياتها القياسية المسجّلة خلال العقدين الماضيين، بحسب النظام الأوروبي لمراقبة ‏الحرائق (‏Effis‏) الذي أفاد باحتراق نحو 100 ألف هكتار حتى الآن.‏