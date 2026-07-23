الخارجية الأمريكية: نركز على بناء سوريا قوية.. وخط نفط كركوك – بانياس مهم للغاية

النائب الاول لمتحدث وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي بيغوت الخارجية الأمريكية: نركز على بناء سوريا قوية.. وخط نفط كركوك – بانياس مهم للغاية

واشنطن-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، مواصلة بلاده العمل مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية تركز على تعزيز قدرة سوريا على العيش بسلام واستقرار داخلي ومع جيرانها، وبناء دولة قوية قادرة على تلبية احتياجات شعبها.

وأوضح بيغوت في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن الجهود الأمريكية الحالية تهدف إلى معالجة التحديات القائمة، وتمكين سوريا من تحقيق تقدم ملموس، مبيناً أن واشنطن ترى أن البلاد أمام فرص واعدة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تعتبر خط نفط كركوك – بانياس مشروعاً بالغ الأهمية لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، مؤكداً أن بلاده تدعم الخط بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

وكانت سوريا قد وقّعت في الثامن عشر من الشهر الجاري مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف شركات دولية لإعادة إحياء الخط النفطي، وذلك خلال اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة.

وفي الشأن اللبناني، اعتبر بيغوت أن إطلاق المرحلة التجريبية الأولى لتطبيق الاتفاق الإطاري الثلاثي يمثل خطوة إيجابية، مؤكداً أن تمكين الحكومة اللبنانية وتعزيز قدراتها وبسط قرارها السيادي يشكل جزءاً أساسياً من المساعي الأمريكية والاتفاق الثلاثي لضمان سيادة لبنان واستقراره.

البيت الأبيض: الاجتماع الأول لمجلس السلام حول غزة في واشنطن الشهر الجاري
ترامب: زلزالا فنزويلا خلّفا عدداً مروعاً من الوفيات والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة
المكتب الإعلامي في غزة: 738 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ تنفيذه
بريطانيا تعتمد تعريفاً إرشادياً للعداء ضد المسلمين عقب تصاعد جرائم الكراهية
وزيرا خارجية مصر والصومال يبحثان مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك