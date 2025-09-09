الداخلية القطرية: الوضع آمن بعد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

الدوحة-سانا

أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الوضع في الدوحة آمن، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أحد المقار السكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، أن “الأصوات التي سُمعت في الدوحة تعود إلى الاستهداف الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن الفرق المختصة باشرت مهامها فور وقوع الحادث.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت وكالة الانباء القطرية /قنا/ ان الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة في قطر باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته، وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.