الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لاعتداءاتٍ إيرانية بالمسيّرات ‌‎ ‎

2026 7 23 1 26 16 606 الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لاعتداءاتٍ إيرانية بالمسيّرات ‌‎ ‎

الكويت-سانا‏

تصدت الدفاعات الجوية للجيش الكويتي، اليوم الجمعة، لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيّرة.‎

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في تدوينة عبر “إكس”: “إنّ أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع ‏الجوي للهجمات المعادية”، داعية “الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة‎”.

وكانت الدفاعات الجوية الكويتية تصدت الليلة الماضية لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في ‏المنطقة، واستمرار الاعتداءات ‏التي تشنها طهران على عدد من دول المنطقة‎ .‎

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