الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لاعتداءاتٍ إيرانية بالمسيّرات ‌‎ ‎

الكويت-سانا
تصدت الدفاعات الجوية للجيش الكويتي، اليوم الجمعة، لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيّرة.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في تدوينة عبر “إكس”: “إنّ أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”، داعية “الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة”.
وكانت الدفاعات الجوية الكويتية تصدت الليلة الماضية لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، واستمرار الاعتداءات التي تشنها طهران على عدد من دول المنطقة .