دمشق-سانا

“هل تعرفون معنى أن يسكن الإنسان في قارورة عطر؟ بيتنا كان تلك القارورة”… بهذه الصورة وصف الشاعر نزار قباني منزله الدمشقي في حي مئذنة الشحم، المكان الذي ترك أثره في ذاكرته وشعره، وتعود إليه الفنانة التشكيلية هلا حسناوي في لوحة تستحضر تفاصيله المعمارية والزخرفية، وتحولها إلى مشهد بصري يجمع بين جماليات البيت الشامي وحنين الإنسان إلى المكان.

تقدم حسناوي في عملها مشهداً داخلياً للمنزل الذي احتضن طفولة الشاعر وموهبته، وتضع في مركز التكوين قاعة الليوان التي تتوسطها جلسة عربية واسعة، تتوزع مقاعدها على امتداد الجدران، في استحضار لوظيفة المكان بوصفه فضاءً للقاء العائلي واستقبال الضيوف، ومن حولها تتوزع النوافذ الطويلة ذات الأقواس، والفتحات المعمارية والمحاريب المزخرفة، فيما تتعاقب الأشرطة الحجرية الأفقية المعروفة بالأبلق، بدرجات الأبيض والبرتقالي والأزرق المخضر، لتمنح الجدران إيقاعاً لونياً يميز العمارة الدمشقية التقليدية.

تفاصيل تصنع المشهد

لا تقتصر اللوحة على نقل الملامح المعمارية للبيت، بل تجمع عناصره في تكوين تتجاور فيه الهندسة مع الطبيعة؛ فالأغصان الخضراء تتدلى من أعلى المشهد، والنباتات تملأ جوانبه، فيما تتوزع أحواض الفخار المزروعة بالورود، وتظهر ثمرة النارنج بين الأوراق، في تفاصيل تستحضر صوراً ارتبطت بذاكرة قباني عن منزله وحديقته.

وتبرز أرضية اللوحة بوصفها عنصراً أساسياً في بنائها البصري، إذ تتوسطها نجمة متعددة الأضلاع تحيط بها أشكال هندسية متناظرة، في إحالة إلى فنون الزخرفة التي حضرت في البيوت الدمشقية، وفي مقابل انتظام هذه الخطوط والأشكال، تظهر قطة عند الطرف الأيمن من المشهد، لتضيف إلى التكوين تفصيلاً من الحياة اليومية، وتخفف من صرامة التناظر الهندسي.

وتعتمد الفنانة على تحديد واضح للعناصر المعمارية والأثاث، مع عناية بتفاصيل النوافذ والأبواب والزخارف، كما تتجاور في العمل درجات الأصفر والبني والبرتقالي مع الأخضر البارز في المقاعد والأوراق النباتية، فيما يضبط الأبيض والأسود العلاقات بين المساحات، ويبرز التباين بين العناصر المختلفة.

من الذاكرة إلى التشكيل

في تصريح لـ سانا، رأى الفنان التشكيلي علي السعدي أن اللوحة تقدم باحة بيت دمشقي بما تحفل به من عناصر تراثية، موضحاً أن قاعة الليوان تتوسط التكوين وتتصدرها مقاعد خشبية مكسوة بأقمشة تراثية، فيما يظهر الطابع المعماري من خلال تدرج ألوان الحجارة وتناوبها، إلى جانب باب خشبي كبير نفذته الفنانة بإتقان.

ولفت السعدي إلى الأوراق الخضراء المتدلية من أعلى اللوحة وما بينها من ثمار النارنج، وأحواض الفخار المزروعة بالورود والأزهار، ورصف الأرضية بالرخام الدمشقي المزخرف بأشكال هندسية وفنية، معتبراً أن هذه التفاصيل تمنح العمل قيمة جمالية وتبرز عناية الفنانة بعناصر البيت الدمشقي.

ومن خلال هذه التفاصيل، تلتقي الذاكرة الشعرية مع الرؤية التشكيلية، فالنوافذ والأغصان والنارنج والزخارف ليست مجرد مكونات لمشهد معماري، بل مفردات تستحضر المكان الذي وصفه قباني بأنه قارورة عطر، وتمنح البيت حضوراً يتجاوز جدرانه إلى ما تركه في وجدان من عاش فيه، وفي ذاكرة مدينة ما زالت تفاصيل عمارتها جزءاً من هويتها البصرية.

وتقدم اللوحة نموذجاً لتفاعل الفن التشكيلي مع الذاكرة المعمارية للمدينة، إذ تعيد قراءة البيت الدمشقي بوصفه مساحة تختزن ملامح الحياة الاجتماعية والجماليات التراثية، وتؤكد قدرة الفن على صون تفاصيل المكان وإبراز قيمته الثقافية والجمالية.