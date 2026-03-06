وزير خارجية الإمارات يبحث مع عدد من نظرائه تأثير الأوضاع الراهنة على الاستقرار العالمي

أبو ظبي-سانا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع بالمنطقة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الإمارات وعدداً من الدول في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية تبادل مع عدد من نظرائه وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة، وناقشوا أهمية العمل المشترك لتعزيز المساعي الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان الوزراء الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكدين رفضهم القاطع لمثل هذه الأعمال التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول واستقرارها.

كما شددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، وفق ما يكفله القانون الدولي.

وأكد الوزير الإماراتي أهمية تكاتف المجتمع الدولي في هذه المرحلة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية، ودعم المسارات السلمية والحوار المسؤول؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

يشار إلى أن الاتصالات الهاتفية شملت وزراء خارجية كوريا وأرمينيا واليونان والدنمارك والإكوادور وكوبا وسلطنة بروناي.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل اتساع نطاق الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، وذلك منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى يوم السبت الماضي.