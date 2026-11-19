باريس-سانا‏

أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي إقالة مدربه البرتغالي هوغو أوليفيرا، وتعيين مواطنه ‏فيتور ماتوس خلفاً له.‏

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن قرار إنهاء التعاقد مع أوليفيرا جاء بالتراضي، ‏على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفريق في الدوري الفرنسي، إذ تعرض لخمس ‏هزائم في آخر ست مباريات، كان آخرها أمام تولوز بنتيجة 1-3.‏

وتولى أوليفيرا تدريب الفريق في حزيران الماضي، قادماً من نادي فاماليكاو البرتغالي، ‏قبل أن تنتهي مهمته بعد نحو أربعة أشهر فقط.‏

في المقابل، يتولى ماتوس قيادة الفريق قادماً من سوانزي سيتي، الذي ينافس في ‏دوري الدرجة الثانية الإنكليزي.‏

ويحتل ستراسبورغ المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط، متقدماً ‏بفارق نقطتين فقط على مراكز الهبوط، بعد خوض عشر مباريات.‏