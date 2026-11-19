باريس-سانا
أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي إقالة مدربه البرتغالي هوغو أوليفيرا، وتعيين مواطنه فيتور ماتوس خلفاً له.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن قرار إنهاء التعاقد مع أوليفيرا جاء بالتراضي، على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفريق في الدوري الفرنسي، إذ تعرض لخمس هزائم في آخر ست مباريات، كان آخرها أمام تولوز بنتيجة 1-3.
وتولى أوليفيرا تدريب الفريق في حزيران الماضي، قادماً من نادي فاماليكاو البرتغالي، قبل أن تنتهي مهمته بعد نحو أربعة أشهر فقط.
في المقابل، يتولى ماتوس قيادة الفريق قادماً من سوانزي سيتي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي.
ويحتل ستراسبورغ المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط، متقدماً بفارق نقطتين فقط على مراكز الهبوط، بعد خوض عشر مباريات.