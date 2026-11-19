مانيلا-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والوفد المرافق لها مع الأمينة العامة ‏للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة الريم بنت عبدالله ‏الفلاسي، تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات حماية الطفولة ‏والأسرة، وذلك في مقر السفارة الإماراتية في العاصمة الفلبينية مانيلا وبحضور السفير ‏الإماراتي لدى الفلبين.‏

‏ ‏

وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن اللقاء ‏الذي جرى على هامش مشاركة الوفد السوري في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني ‏لإنهاء العنف ضد الأطفال، تناول مناقشة مشاركة الأطفال في صنع القرار من خلال ‌‏”برلمان الأطفال” و”المجلس الاستشاري للأطفال”، وتطوير التشريعات والسياسات ‏الحمائية، ومعالجة ظاهرة التنمر المدرسي.‏

‏ ‏

كما تطرق الجانبان إلى تطوير خدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج الصحة ‏النفسية والدعم المجتمعي، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات ‏والتجارب الناجحة، بما يعزز حماية الأطفال ويدعم استقرار الأسرة.‏

‏ ‏

وتشارك سوريا في المؤتمر ‌‏الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال بوفد ‏رسمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ‌‏وعضوية ممثلين عن ‏وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل والمحامي العام في دمشق القاضي حسام ‏خطاب.‏

‏ ‏

ويهدف المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الأول الثلاثاء وتختتم اليوم الخميس، ‏إلى ‌‏تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة ‏لحماية ‌‏الأطفال، كما شهد مشاركة واسعة من 129 دولة حول العالم، وتمثيلاً رسمياً ضم 66 ‏وزيراً من مختلف الدول.‏

‏ ‏