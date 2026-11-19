مانيلا-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والوفد المرافق لها مع الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة الريم بنت عبدالله الفلاسي، تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات حماية الطفولة والأسرة، وذلك في مقر السفارة الإماراتية في العاصمة الفلبينية مانيلا وبحضور السفير الإماراتي لدى الفلبين.
وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة الوفد السوري في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، تناول مناقشة مشاركة الأطفال في صنع القرار من خلال ”برلمان الأطفال” و”المجلس الاستشاري للأطفال”، وتطوير التشريعات والسياسات الحمائية، ومعالجة ظاهرة التنمر المدرسي.
كما تطرق الجانبان إلى تطوير خدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج الصحة النفسية والدعم المجتمعي، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يعزز حماية الأطفال ويدعم استقرار الأسرة.
وتشارك سوريا في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال بوفد رسمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل والمحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب.
ويهدف المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الأول الثلاثاء وتختتم اليوم الخميس، إلى تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأطفال، كما شهد مشاركة واسعة من 129 دولة حول العالم، وتمثيلاً رسمياً ضم 66 وزيراً من مختلف الدول.