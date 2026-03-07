البحرين تعلن تدمير 84 صاروخاً و147 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

المنامة-سانا

أعلنت البحرين تدمير 84 صاروخاً، و147 طائرة مسيرة إيرانية، استهدفتها منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، مؤكدةً أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في تصديها لموجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية.

وشددت وزارة الدفاع البحرينية في بيان اليوم الجمعة، على جاهزية قوة دفاع البحرين، ويقظتها الدائمة للدفاع عن البلاد والحفاظ على أمنها.

وأكدت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

يشار إلى أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.