بابا الفاتيكان: لا يمكن للأسلحة بناء سلام حقيقي ودائم

مدريد-سانا

اعتبر بابا الفاتيكان البابا ليو، اليوم الإثنين، أن العالم يعاني من أزمة عميقة ناتجة عن تصاعد الصراعات وتفاقم الاستقطاب، وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أنه لا يمكن للأسلحة بناء سلام حقيقي دائم.

ونقلت وكالة رويترز عن البابا ليو قوله في كلمة أمام البرلمان الإسباني: “يمر العالم بأزمة روحية وثقافية عميقة، تتجلى في أشكال متعددة من العنف والاستقطاب، وانعدام الثقة المتبادل”.



وأضاف: إن الأسلحة يمكنها أن تفرض صمتاً مؤقتاً، لكن لا يمكنها أبداً بناء سلام حقيقي ودائم.



وأعلن البابا معارضته بوضوح لزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي، والذي سجل العام الماضي أعلى معدل زيادة منذ نهاية الحرب الباردة وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معرباً عن قلقه إزاء ذلك.

كما حث السياسيين على إنهاء الحروب التي تعصف بالعالم ومساعدة المهاجرين، مشيراً إلى أن عدم مساعدة المهاجرين في العالم يشكل تحدياً للأساس الأخلاقي للنظام الدولي.



وشدد البابا على ضرورة معالجة الأسباب التي تجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصلية، بما في ذلك الحرب والفقر وتغير المناخ، بدلاً من الحلول التي تكتفي بإدارة التدفقات.



ويعد إلقاء بابا الفاتيكان كلمة أمام هيئة تشريعية لدولة أمراً نادراً، كما أن هذه هي أول مرة يلقي فيها أي بابا للفاتيكان كلمة أمام البرلمان الإسباني، وجاءت خلال زيارة مدتها أسبوع التقى خلالها مع مهاجرين ومشردين.