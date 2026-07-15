رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف ايران لمنشآت كويتية وناقلتي نفط إماراتيتين

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي استهداف إيران لمنشآت كويتية، شملت القنصلية العامة في البصرة ومراكز حدودية ومنصة حفر بحرية، إضافة إلى ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، مؤكدة أن استمرار إيران في هذه الاعتداءات يشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وأكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاعتداءات تمثل خرقاً للقيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد العيسى تضامن الرابطة الكامل مع الكويت والإمارات والأردن والبحرين وقطر في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أهمية احترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد.

وتواصل إيران شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.