تورينو-سانا

حقق لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز اليوم الأربعاء، فوزاً مستحقاً على اللاعب الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-2 و6-4، ضمن منافسات دور المجموعات في البطولة الختامية لموسم التنس، المقامة في مدينة تورينو الإيطالية.

وذكرت وكالة رويترز، أن ألكاراز المصنف الثالث عالمياً قدم أداءً قوياً، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء ليحقق انتصاره الحادي عشر توالياً، مواصلاً سلسلة نتائجه المميزة بعد تتويجه بلقبي فيينا وباريس.

وبهذا الفوز، اقترب ألكاراز ⁠23 عاماً من حجز مقعده في الدور نصف النهائي، فيما يسعى إلى إحراز لقبه الأول في البطولة الختامية.