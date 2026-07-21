الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف ناقلة نفط

الكويت-سانا

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى دولة الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف ناقلة كويتية مساء أمس الإثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وجاء في بيان للوزارة على منصة “إكس”، أن “نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير حمد سليمان المشعان، أبلغ السفير الإيراني أن هذا الحادث يأتي في سياق التصعيد المستمر منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، بما يشمل البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني”.

وأشار المشعان إلى أن “هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، ويهدد أمن وحرية الملاحة الدولية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026”.

وجدد نائب وزير الخارجية الكويتي مطالبة دولة الكويت بـ “الوقف الفوري لهذه الهجمات”، مؤكداً “احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها”، ومحملاً الجانب الإيراني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الاعتداء.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، الذي صِيغ برعاية البحرين نيابةً عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.